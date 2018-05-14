В Харьковской области мужчину отправили в тюрьму за избиение собаки

По приговору суда мужчина должен провести за решеткой пять месяцев

Купянский горрайонный суд Харьковской области приговорил местного жителя к пяти месяцам тюрьмы за избиение собаки и нанесение телесных повреждений знакомому. Соответствующий документ размещен в Едином реестре судебных решений.

В решении суда, в частности, отмечено, что 5 января 2018 года мужчина в нетрезвом состоянии зашел в гости к знакомому, где сначала избил металлическим прутом собаку, которая охраняла домовладение, а потом зашел в дом и ударил хозяина ногой в грудь.

"В результате инцидента русская гончая получила перелом челюсти, рваную рану морды и лишилась правого глаза", – говорится в документе. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, но давать какие-либо показания отказался.

За жестокое обращение с животными и нанесение легких телесных повреждений человеку суд отправил злоумышленника в тюрьму. На сегодня приговор не вступил в силу, так как идет срок апелляционного обжалования.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор живодеру, который издевался над котом. За жестокое обращение с животным, которого подсудимый избивал, привязав к дереву, мужчина получил шесть месяцев ареста.

Напомним, что ранее в Украине ужесточили наказание за издевательство над животными. В новом законе появился запрет на избиение, убийство, отравление или другое насилие в отношении бездомных животных.