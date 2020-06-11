В Харьковской области на гранате подорвался участник ООС

По предварительной версии полиции, мужчина покончил с собой

В Харьковской области в лесополосе у поселка Краснопавловка Лозовского района был найден мертвым 45-летний местный житель, принимавший участие в операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию о происшествии копы получили 10 июня, около 22:30.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции, которые предварительно выяснили, что местный житель подорвал себя гранатой Ф-1 и от полученных травм умер.

Копы осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. По их данным, погибший был пьян. В его квартире обнаружили магазины к автомату Калашникова, светодымовые шашки и патроны. Возле тела погибшего оказалась ручная граната РГД-5, которая не детонировала.

Выяснилось также, что мужчина раньше проходил службу в зоне ООС на Донбассе. Причины его поступка выясняет следствие.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, недавно в Харькове полиция задержала мужчину, который ходил по городу с автоматом. 26-летний житель Балаклейского района заявил, что хотел сдать ружье в ломбард.

А в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, им оказался 38-летний местный житель.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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