В Харьковской области на ходу загорелся пассажирский автобус

В Харьковской области во время движения вспыхнул пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел сегодня утром в Великобурлукском районе. Автобус марки "IVAN" под управлением 53-летнего мужчины ехал из гаража до автовокзала, когда водитель заметил дым из-под капота. Мужчина остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь, но не справился – ему пришлось вызвать спасателей.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки. Информация об инциденте внесли в журнал единого учета, сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке вспыхнул моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.

Также мы писали о том, как в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. Водитель и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины. В результате происшествия обошлось без пострадавших.