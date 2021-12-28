В Харьковской области на охоте погиб известный хирург

В Харьковской области на охоте погиб известный на Полтавщине хирург. Он получил смертельное ранение.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харьковской области.
Детали
Мужчине, который получил ранение, было 39 лет. Он получил травму, несовместимую с жизнью.
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"Случай квалифицирован по статье "Убийство по неосторожности". Также полиция установила, что погиб один из участников компании, которая приехала поохотиться", – сообщила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.
Был известным хирургом
Как мы выяснили, речь идет о Романе Ростовском – известном хирурге из 2-й горбольницы Полтавы.
Его коллеги рассказали, что сегодня, 28 декабря, проходят его поминки. Они уточнили, что на счету этого медика немало новых профессиональных методик и наград.
Что запрещается на охоте:
- направлять оружие на человека или домашних животных;
- передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;
- стрелять без надобности;
- охотиться в запрещенных местах и в темное время суток;
- использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.
Раньше мы писали:
- На охоте житель села Малая Стратиевка в Винницкой области подстрелил подростка. Мальчику, который получил ранение, 14 лет.
- Охотником, застрелившим полицейского во время охоты в 70 километрах от Чернигова, оказался Игорь Довгопол – начальник Черниговского районного управления ГСЧС.