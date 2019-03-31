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В Харьковской области на участках бюллетеней меньше, чем зарегистрированных избирателей

Сегодня, 16:05

Ситуацию обещают решить – взять бюллетени на других участках

Фото: AFP
В Харьковской области на участках бюллетеней меньше, чем зарегистрированных избирателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/07a/d01/5ca07ad01ed96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/07a/d01/5ca07ad01ed96.jpg Харьков Ситуацию обещают решить – взять бюллетени на других участках

В Харьковской области наблюдатели отмечают значительную нехватку бюллетеней на одном из участков по округу №180 с центром в пгт Золочев. Об этом корреспонденту "Комментариев. Харьков" сообщил председатель ОИК №180 Олег Оберемок.

"Нехватка на одном участке – в Красном Куте. У них не хватает 19,1%, потому что по предварительным данным количество избирателей была совсем другое", – сообщил Охапку.

По словам главы, такая ситуация сложилась, потому что "в этом районе находится геологическая станция, и все ее работники станции, а это 200 человек, зарегистрировались на этом участке". Среди этих избирателей есть граждане, зарегистрированные в Харькове и Киеве.

Олег Оберемок также отметил, что во время выборов в данном районе явка никогда не достигает 100%, максимальная была 80. Поэтому на участке надеются, что всем желающим проголосовать бюллетеней все же хватит. Если нет, ситуацию обещают решить – взять бюллетени на других участках.

"Я не думаю, что проголосуют все 100 процентов, но если будет такая ситуация, то в Валках есть спецучасток – в больнице, где на момент выпуска бюллетеней было зарегистрировано 150 избирателей, а на сегодняшний день по точным данным там 50 человек. У них есть 100 лишних бюллетеней, которые в случае чего, мы возьмем", – рассказал Олег Оберемок.

По данным на 11:00 на участке в Красном Куте проголосовали 20% избирателей.

Отметим, наблюдатели сообщают, что по крайней мере на пяти округах в Харьковской области есть участки, на которых не хватает бюллетеней. Нехватка разная – чаще всего до 10 штук. В случае с УИК № 630576 в Красном Куте нехватка, по данным на 11 часов 31 марта, наибольшая.

В гражданской сети ОПОРА констатируют, что это обстоятельство является нарушением. Но, как и в комиссии, объясняют: ЦИК заказала печать бюллетеней по предыдущим списком избирателей, а уточнения в списки вносились вплоть до вечера 30 марта.

Напомним, явка избирателей в Харькове по состоянию на 12:00 составила около 15%. Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес после своего голосования. 

Отметим, в Харькове работают 611 избирательных участков, они открыты с 8:00 до 20:00

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Тег выборы, нарушения, избиратели, бюллетени, выборы президента, выборы президента Украины

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