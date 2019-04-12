В Харьковской области на взятке погорел чиновник исполнительной службы

Мужчина вымогал у руководителя местного торгового комплекса 3 тысячи долларов США

Фото: СБУ.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего государственного исполнителя одной из районных исполнительных служб Главного управления юстиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник вымогал у руководителя местного торгового комплекса 3 тысячи долларов США. За эти деньги госисполнитель обещал не применять к бизнесмену меры по принудительному исполнению судебного решения и закрыть производство. Чиновника задержали в одном из кафе вблизи места работы после получения всей суммы взятки.

Фото: СБУ

"Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании в отношении него судом меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области на взятке погорел чиновник исполнительной службы". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.