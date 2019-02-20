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В Харьковской области на взятке погорел пограничник

Сегодня, 12:42

Военнослужащий "помогал" перевезти в Россию подакцизные товары

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Харьковской области на взятке погорел пограничник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d2b/3e1/5c6d2b3e1185a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d2b/3e1/5c6d2b3e1185a.jpg Харьков Военнослужащий «помогал» перевезти в Россию подакцизные товары

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на получении взятки военнослужащего Харьковского пограничного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, инспектор отдела Пограничной службы требовал у мужчины 800 долларов. За эти деньги пограничник обещал не принимать меры правового реагирования при переправке гражданином через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовки ходатайства об отстранении от должности", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, харьковская область, пограничник

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