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В Харьковской области на крупной взятке разоблачили начальника отдела полиции (фото и видео)

22 января, 17:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полицейский требовал деньги с предпринимателя

В Харьковской области задержали начальника территориального отдела полиции за получение взятки в размере 40 000 гривен.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Установлено, что подполковник полиции требовал деньги у местного гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины. За это коп обещал не мешать его предпринимательской деятельности и помогать в проблемных вопросах.

9 января в служебном кабинете полицейский получил первую часть взятки – 20 000 гривен. Задержали мужчину после получения второй части денег.

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Нарушителю скоро сообщат о подозрении, выберут меру пресечения и отстранят от должности. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее чиновник Госгеокадастра погорел на крупных взятках.

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Кроме того, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

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взятка харьковская область Нацполиция ГБР
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