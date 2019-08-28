В Харьковской области на журналистов напали во время прямого эфира: появились фото и видео

В полиции сообщили о задержании 30 подозреваемых

Под Харьковом произошло на журналистов телеканала напали во время прямого эфира / Фото: Нацполиция

В поселке Золочев Харьковской области на съемочную группу одного из украинских телеканалов во время прямого эфира напала группа людей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате нападения один из журналистов получил телесные повреждения, кроме того, атакующие пытались отобрать у съемочной группы телевизионное оборудование.

"Сообщение (об инциденте) поступило в полицию 28 августа, около 12:55. На место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназначения", – говорится в сообщении копов.

В результате было задержано 30 вероятных участников конфликта. Всех их доставили в территориальные отделы полиции.

Как выяснилось, перед стычкой произошел конфликт между охранниками лесообрабатывающего предприятия и журналистами, которые снимали сюжет. Охранники, применив силу, перекрыли движение журналистскому транспорту и попытались отобрать аппаратуру.

Тяжесть телесных повреждений, полученных журналистом во время стычки, будет установлена по результатам медицинского осмотра.

"В настоящее время ситуация находится под контролем. Сотрудниками полиции принимаются меры для недопущения нарушений правопорядка. После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применяться меры согласно действующего законодательства", – заверили копы.

Также сообщается, что по факту происшествия были открыто уголовное производства по статьям "препятствование законной журналистской деятельности", "групповое нарушение общественного порядка", "угроза или насилие в отношении журналиста", и "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Между тем, стало известно, что нападению подверглась группа телеканала "112 Украина" во время съемок сюжета о незаконной вырубке леса, причем инцидент произошел в прямом эфире.

Как рассказал журналист Олег Решетняк, нападение произошло во время съемок одного из лесхозов.

"Мы подняли квадрокоптер, чтобы увидеть масштаб производства. После этого выбежали сотрудники, некий агрессивный мужчина, представившийся юристом. Они угрожают моим коллегам. Внутри машины, которую едва не перевернули, остался наш водитель. Однако сейчас у авто спущены колеса", – сообщил он.

Журналисты также вызвали полицию, однако еще до ее прибытия на Решетняка с криками "камеру отдай, у**ок!" набросился неизвестный. По предварительным данным, сотрудник телеканала получил телесные повреждения, ему вызвали "скорую".

Напомним, что незадолго до проведения парламентских выборов здание телеканала "112 Украина" в Киеве подверглось обстрелу из гранатомета. Инцидент произошел в ночь на 13 июля и обошелся без пострадавших.

По словам главы Союза журналистов Украины Сергея Томиленко, нападение стало элементом войны против Украины.

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