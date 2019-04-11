В Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту

Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена на мосту

Женщину, чей сын устроил погром на пешеходной мосту в городе Изюме, заставили отвечать за отпрыска.

Напомним, в конце марта в сети появилось видео, на котором двое подростков выходят из автобуса, направляются к недавно отремонтированному мосту и начинают бесчинствовать – прыгать по железным перегородкам и сбивать ногами фонари. Было ранее утро, и парни рассчитывали, что свидетелей их поступка не будет. Однако хулиганы просчитались – их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена на мосту.

Хулиган с другом разбили десяток светильников, установленных на городском пешеходном мосту.

Полиция быстро нашла дебоширов и спустя три недели дело рассмотрели в суде. За невыполнение родительских обязанностей Изюмский горрайонный суд оштрафовал мать подростка на 1700 гривен. Сам школьник сообщил суду, что разбивал фонари ради развлечения.

К слову, в судебных документах сообщается: 31-летняя мать малолетнего хулигана воспитывает троих детей, которым не может дать ладу. В октябре прошлого года женщину уже штрафовали на 1700 гривен за недосмотр за детьми.

Напомним, в Киеве полицейский с компанией хулиганов избили человека. Злоумышленникам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

А в Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных. "Заводиле" группы грозит уголовное преследование за хулиганство.

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