Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту

Сегодня, 15:59

Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена на мосту

Женщину, чей сын устроил погром на пешеходной мосту в городе Изюме, заставили отвечать за отпрыска. 

Напомним, в конце марта в сети появилось видео, на котором двое подростков выходят из автобуса, направляются к недавно отремонтированному мосту и начинают бесчинствовать – прыгать по железным перегородкам и сбивать ногами фонари. Было ранее утро, и парни рассчитывали, что свидетелей их поступка не будет. Однако хулиганы просчитались – их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена на мосту.

Хулиган с другом разбили десяток светильников, установленных на городском пешеходном мосту.

Полиция быстро нашла дебоширов и спустя три недели дело рассмотрели в суде. За невыполнение родительских обязанностей Изюмский горрайонный суд оштрафовал мать подростка на 1700 гривен. Сам школьник сообщил суду, что разбивал фонари ради развлечения.

К слову, в судебных документах сообщается: 31-летняя мать малолетнего хулигана воспитывает троих детей, которым не может дать ладу. В октябре прошлого года женщину уже штрафовали на 1700 гривен за недосмотр за детьми.

Напомним, в Киеве полицейский с компанией хулиганов избили человека. Злоумышленникам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

А в Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных. "Заводиле" группы грозит уголовное преследование за хулиганство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег школьник, мост, подросток, подростки, хулиган, фонари, хулиганы, хулиганство, разбили, погром

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Город X

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фанаты "Карпат" устроили дебош в вагонах "Укрзализныци"

8 апреля, 18:03

Выбросили из поезда 21 матрас и 25 подушек

В Киеве полицейский с компанией хулиганов избили человека

8 апреля, 12:26

Злоумышленникам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы

В Бразилии рухнул мост: машины с людьми поглотила река

8 апреля, 05:06

Авария случилась после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор моста

В Харьковской области мужчина "заминировал" мост

6 апреля, 21:31

Мужчине сообщено о подозрении в совершении этого преступления

Зеленский предложил уникальный способ подсчета голосов

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

Глава сельсовета из Николаевской обл. застрелил себя во время ДТП

Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Леди Зе! Кто такая жена Зеленского и чем она занимается

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Развод Собчак с Виторганом: названа причина