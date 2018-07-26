В Харьковской области налетчики в масках Шрека ограбили ювелирный магазин

Вчера, 14:20

Добычей грабителей стали 17 тысяч гривен и украшения на 300 тысяч гривен

Фото: amazon.com
Фото: amazon.com

Трое налетчиков в масках героя популярного мультфильма, Шрека, ограбили ювелирный магазин в поселке Донецк Балаклейского района Харьковской области. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает NewsRoom.

Нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00 в магазине "Золото". У одного из злоумышленников в руках был предмет, похожий на пистолет, который тот направил на жертву. Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен, после чего скрылись на автомобиле Opel.

Пострадавшая запомнила номера автомобиля. Вскоре после происшествия на территории области был введет план "Сирена", однако задержать грабителей по горячим следам не удалось. Было открыто уголовное производство открыто по статье "разбой".

Напомним, ранее был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.

 

Также мы писали о том, что в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев. Ранее сообщалось, что жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты.
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