В Харьковской области не все участки открылись вовремя, еще один участок не работает

Два избирательных участка в Изюмском районе Харьковской области не открылись вовремя в связи с отсутствием бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 указанные участки уже начали работу сразу после получения бюллетеней.

Еще один избирательный участок в Дергачевском районе сейчас не работает. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место направили следственно-оперативную группу Дергачевского отдела полиции.

Всего для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечены около 6000 правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействовали к патрулированию.

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