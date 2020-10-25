Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области не все участки открылись вовремя, еще один участок не работает

25 октября, 08:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полицейские выясняют причины

Два избирательных участка в Изюмском районе Харьковской области не открылись вовремя в связи с отсутствием бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 указанные участки уже начали работу сразу после получения бюллетеней.

Еще один избирательный участок в Дергачевском районе сейчас не работает. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место направили следственно-оперативную группу Дергачевского отдела полиции.

Всего для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечены около 6000 правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействовали к патрулированию.

В тренде
В Ровно задержали 56 киевлян, распространявших "чернуху" на кандидата в мэры
Реклама

Новости "Сегодня" подготовили для вас небольшую инструкцию по выборам-2020.

Кроме того, в день проведения местных выборов в Украине в 19:30 на телеканале "Украина 24" пройдет спецвыпуск "Ночь выборов с Савиком Шустером", где будут обнародованы результаты независимых экзитполов в 12 городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Виннице и Черкассах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

Харьков избирательные участки местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
Харьков в
Харьков в "красной зоне": какие ограничения введут в городеУкраина
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)Харьков
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской области
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской областиХарьков
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в Харькове
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в ХарьковеХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять