В Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль депутата

Сегодня, 14:52

Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль депутата Дергачевского райсовета Анатолия Бангена. Об этом сам депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел поздно вечером 25 августа. Депутат обратился в полицию в 22:22 и сообщил, что неизвестный поджег его автомобиль Volkswagen, который стоял у двора. По мнению мужчины, причиной поджога стала месть за гражданскую позицию.

Как рассказали в полиции, в результате возгорания был поврежден моторный отсек автомобиля, сумму материального ущерба установит экспертиза.

"По факту происшествия следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Следственные действия продолжаются", - отметили правоохранители.

Не так давно в Каменском микроавтобус Volkswagen Transporter T4, в котором находился депутат местного горсовета Виталий Чернявский, взорвался и загорелся на ходуПолиция расследует взрыв как покушение на убийство.
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