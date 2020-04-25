В Харьковской области новых заболевших COVID-19 обнаружили в четырех районах

В Харьковской области зарегистрировано 125 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки подтверждено семь новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Facebook.

"За последние сутки в области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов), а также зарегистрировано 32 новых подозрения", - отметил он.

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Кучер подчеркнул, что среди заболевших – 23 медика, четверо из которых – медицинские сестры из Изюмской больницы, у которых был контакт с больным, а также медсестры туберкулезного санатория.

"Из лиц, у которых подтвержден COVID-19, 59 госпитализированы и 49 находятся на самоизоляции. В реанимации находится один человек с подтвержденным COVID-19. Из лиц, у кого еще не подтверждено подозрение – 87 госпитализированы, 24 – на самоизоляции. Растет статистика людей, которые выздоровели – плюс три за последние сутки", – уточнил председатель ОГА.

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Также Кучер отметил, что всего в области зафиксировано 318 подозрений на COVID-19, из которых 125 случаев были подтверждены, в 82 случаях – опровергнуты, 15 человек выздоровели, а двое – умерли.

Напомним, под Харьковом безработного оштрафовали на 17 тысяч за приход в парк без маски.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Напомним, что в Украине выплачивают соцпомощь людям, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за коронавируса и связанного с ним карантина.

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