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В Харьковской области обнаружили еще один случай дифтерии

5 ноября, 14:46

За последние месяцы в области обнаружили сразу два случая опасной болезни

Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет

Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет / Фото: Pixabay

В Харьковской области врачи обнаружили еще один случай заболевания дифтерией, однако этот диагноз пока что не подтвердили лабораторно. Об этом заявила заместитель директора Департамента здравоохранения областной государственной администрации Наталья Куфтерина, сообщили в пресс-службе ОГА.

"В течение семи лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано два случая: первый был в конце октября, второй – вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", – сообщила она.

Также Куфтерина заверила, что Харьковская область полностью обеспечена вакцинами против дифтерии.

Напомним, что недавно дифтерию диагностировали у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве. Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

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харьковская область диагноз дифтерия

Источник: Сегодня

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