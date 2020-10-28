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В Харьковской области обнаружили крупную контрабанду лекарств из РФ

28 октября, 13:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Контрабандисты повредили инженерное заграждение

В Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу ветеринарных препаратов на сумму 270 000 гривен.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, на участке отдела пограничной службы "Золочев" наряд обнаружил внедорожник Toyota, который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы.

К автомобилю со стороны России приблизилась группа мужчин. Неизвестные повредили инженерное заграждение и с помощью лестницы-трансформера сделали проход, сквозь который перенесли на территорию Украины пять ящиков.

При попытке правоохранителей задержать контрабандистов, "грузчики" скрылись на территорию РФ, а автомобиль – вглубь территории Украины. Сейчас машину ищут.

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Правонарушители оставили на границе лестницу и пять ящиков, в которых правоохранители обнаружили ветеринарные препараты. Товар передали представителям фискальной службы.

Ранее мы сообщали, что в "Борисполе" задержали крупную контрабанду iPhone 12 стоимостью более 1 млн. Украинец хотел наладить канал оптового ввоза телефонов.

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Также напомним, в Одессе задержали иностранцев с более 100 кг кокаина.

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пограничники лекарства контрабанда харьковская область
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