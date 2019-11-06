В Харьковской области обстреляли автомобиль активиста

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста. За расследование инцидента уже взялись копы.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что стрельба произошла 5 ноября в 21:30 на грунтовой дороге вблизи села Подсреднее. По словам активиста, неизвестные несколько раз из автомобиля открыли огонь по его машине.

Фото: ГУНП в Харьковской области

На место происшествия сразу же выехали копы. Полицейские осматривают место стрельбы и устанавливают все ее обстоятельства. Инцидент расследуют как покушение на умышленное убийство, уже открыто уголовное производство.

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Отметим, что имя активиста пока неизвестно. Новости "Сегодня" пока выясняют эту информацию.

Напомним, 5 ноября возле харьковского спортивного клуба произошла стрельба. В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина, а еще 14 человек задержали полицейские.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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