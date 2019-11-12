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В Харьковской области ограбили магазин оружия: в СМИ рассказали о похищенном арсенале

12 ноября, 14:03

По данным следствия, воры отжали входные двери и проникли внутрь

/ Фото: Getty Images

В городе Купянске Харьковской области был ограблен магазин оружия: злоумышленники отжали входные металлопластиковые двери и вынесли из помещения немалый арсенал.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах издание NewsRoom, ограбление было совершено в ночь на 11 ноября.

"Из помещения вынесли четыре пневматические винтовки, девять ножей, семь сюрикенов (японское метательное холодное оружие. – Ред.), четыре бинокля и один монокуляр", – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские занимаются выяснением обстоятельств преступления и поиском причастных.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

Недавно на Днепропетровщине взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

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