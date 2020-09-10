В Харьковской области от коронавируса умерли три медика из разных больниц

С начала эпидемии COVID-19 обнаружили у более 450 медиков региона

В Харьковской области с начала августа от коронавируса умерли трое медицинских работников. Общее количество летальных случаев среди медиков в регионе достигло шести.

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"К сожалению, шесть медицинских работников – смертельные случаи. Четыре из этих случаев расследованы – не связаны с их профессиональной деятельностью, не было непосредственного контакта. Там больше бытовые контакты были. По двум случаях еще осуществляется расследование", – рассказал заместитель начальника отдела по вопросам гигиены труда Главного управления Гоструда области Александр Евтушенко, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что за все время эпидемии, по состоянию на 4 сентября, коронавирус диагностировали у более 450 медиков Харьковской области. Так, в мае умерли медсестра областного диспансера радиационной защиты и санитарка областной клинической больницы. А в июне умерла сотрудница Первомайского центра первичной медико-санитарной помощи.

Как уточнил Евтушенко, в августе умерла 55-летняя фельдшер из Краснокутска. Эпидрасследование показало, что женщина заболела не на работе.

"Она не оказывала медицинскую помощь больным COVID-19 и не имела источников инфицирования по месту жительства. То есть эпидрасследованием и расследованием не установлен источник, а оказание помощи больным COVID-19 на рабочем месте не подтверждается", – прокомментировал Евтушенко.

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Кроме того, в сентябре от коронавируса умерли еще две младшие медсестры, 65 и 68 лет, из разных медучреждений города. Комиссия выясняет, стала ли причиной смерти их профессиональная деятельность.

Ранее мы сообщали, что в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны.

Также напомним, в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро. Смотрите видео из подземки:

Видео: Telegram-канал "Веха"

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