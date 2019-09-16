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В Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку

16 сентября, 15:13

Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел в Купянском районе. Об изнасиловании девочки около 11:55 15 сентября сообщила ее мать. Как выяснилось, 31-летний отчим подстерег школьницу возле дома и затащил в кусты. Мужчина заклеил падчерице рот скотчем и поиздевался над ребенком.

Прибывшие на место копы изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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