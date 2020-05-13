В Харьковской области открыли село, где от COVID-19 умерли две женщины

Высокополье стало одним из очагов вспышки коронавируса в области

В Харьковской области сняли ограничения на въезд в село Высокополье, в котором умерли две женщины с коронавирусом. Сейчас там новых случаев COVID-19 не фиксируют, рассказали в пресс-службе местной областной госадминистрации.

Въезд в село разрешили с 12 мая. Это решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Валковского района.

"По состоянию на 12 мая новых случаев COVID-19 в селе Высокополье и вообще Валковском районе не обнаружено. Из 34 жителей района, у которых диагноз подтвердился, 27 уже выздоровели. Единственный больной из самого Высокополья, еще не выздоровел, сейчас находится в областной инфекционной больнице", – отметил глава ХОГА Алексей Кучер.

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Он отметил, что локализовать и ликвидировать вспышку коронавируса в Высокополье удалось оперативно. Это, по словам Кучера, удалось благодаря слаженным действиям власти и местного самоуправления.

"Также необходимо поблагодарить жителей Высокополья, которые очень ответственно отнеслись к ситуации и придерживались карантина, и, конечно, медицинских работников, сотрудников Национальной полиции и всех структур, привлеченных к ликвидации возгорания. Благодаря слаженным действиям удалось прекратить распространение COVID-19 в населенном пункте", – добавил Кучер.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области COVID-19 заболела двухлетняя девочка.

Напомним, на данный момент в Украине коронавирус подтвердили уже у 16 425 человек.

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