В Харьковской области открыли современный басейн за 32 млн грн

Сегодня, 21:55

На ремонт спортивной школы деньги выделили из местного и государственного бюджето


Новую тренировочную площадку сегодня открыли в Лозовой Харьковской области. Реконструкции бассейна в детской спорт-школе ждали почти 5 лет. Где взяли деньги на ремонт – знают корреспонденты "Сегодня".

Вика впервые пришла в спортшколу 6 лет назад — хотела научиться плавать. Вскоре решила заняться этим спортом профессионально. Да бассейн – закрыли. Из-за аварийного состояния

"Год мы занимались просто физподготовкой — то есть спортзал, фитнесс. 2 года мы занимались, или даже больше, — у нас есть 4 школа там тоже бассейн", – рассказывает пловчиха Виктория Бельская.

Вернуться к занятиям в эти стены, говорят тренеры, уже и не надеялись. Теперь здесь новое оборудование и чистая вода.

"Для нас было тогда вроде бы красиво, но сейчас всё современное, вентиляционная система есть, вода отличная голубая", – говори тренер по плаванию спортшколы "Юность" Елена Стародубцева.

В бассейне могут заниматься и дети с инвалидностью. Герман уже кандидат в мастера спорта по плаванию. И мечтает об олимпийских играх.

"Тут очень удобно, тут очень теплая вода. Ну и комфортно для занятия плаванием.  Это мои самые лучшие медали. С чемпионата Украины, со Спартакиады Украины", – рассказывает пловец Герман Гаража.

На ремонт спортивной школы деньги выделили из местного и государственного бюджетов. Помогли и спонсоры. Всего – 32 миллиона гривен. До сентября здесь планируют обновить залы борьбы и легкой атлетики.

"В этом году планируем закончить все, чего район не видел 30 лет. Только вместе объединившись мы смогли сделать такое дело. Имеем поддержку президента Украины, имеем поддержку Кабинета министров. В этом году выделено еще 7 миллионов гривен для того, чтобы завершить все работы", – говорит председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Кроме глобальных инвестиций в спорт и образование, подчеркнула Юлия Светличная, в поддержке государства нуждаются и дети, лишенные родительской опеки. Сегодня троим подросткам губернатор вручила ключи от квартир. 
образование, ремонт, бассейн, Светличная, Юлия Светличная

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области открыли современный басейн за 32 млн грн". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Эксперимент. Коробка с тортом высотой 9 см и диаметром 20 см легко прячется в глубокой яме. Фото: П. Стольник

Ремонт дорог в Харьковской области: миллиарды и торт в яме

Вчера, 07:24

Пока местные чиновники занимаются распределением финансов, активные водители пытаются привлечь их внимание к проблемным участкам

Метро в Киеве

На станции запланировано установление пяти лифтов

Капитальный ремонт станции метро "Святошин" в Киеве: что изменится

Вчера, 04:44

Работы продлятся до октября 2018 года  
Загрузка...

Другие регионы

Скриншот

В Шишацкой больнице сделали крупный ремонт по программе социального партнерства

22 Февраля, 16:15

В больнице полностью заменили крышу, отремонтировали детское отделение  и закупили современное медоборудование

Транспорт

Некоторые поезда отменяют. Фото: 1551.gov.ua

В Киеве отменяется курсирование нескольких городских электричек

22 Февраля, 15:25

В двух поездах, которые эксплуатируются на маршруте городской электрички, уменьшено количество вагонов  
Загрузка...