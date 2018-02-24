В Харьковской области открыли современный басейн за 32 млн грн

Новую тренировочную площадку сегодня открыли в Лозовой Харьковской области. Реконструкции бассейна в детской спорт-школе ждали почти 5 лет. Где взяли деньги на ремонт – знают корреспонденты "Сегодня".

Вика впервые пришла в спортшколу 6 лет назад — хотела научиться плавать. Вскоре решила заняться этим спортом профессионально. Да бассейн – закрыли. Из-за аварийного состояния

"Год мы занимались просто физподготовкой — то есть спортзал, фитнесс. 2 года мы занимались, или даже больше, — у нас есть 4 школа там тоже бассейн", – рассказывает пловчиха Виктория Бельская.

Вернуться к занятиям в эти стены, говорят тренеры, уже и не надеялись. Теперь здесь новое оборудование и чистая вода.

"Для нас было тогда вроде бы красиво, но сейчас всё современное, вентиляционная система есть, вода отличная голубая", – говори тренер по плаванию спортшколы "Юность" Елена Стародубцева.

В бассейне могут заниматься и дети с инвалидностью. Герман уже кандидат в мастера спорта по плаванию. И мечтает об олимпийских играх.

"Тут очень удобно, тут очень теплая вода. Ну и комфортно для занятия плаванием. Это мои самые лучшие медали. С чемпионата Украины, со Спартакиады Украины", – рассказывает пловец Герман Гаража.

На ремонт спортивной школы деньги выделили из местного и государственного бюджетов. Помогли и спонсоры. Всего – 32 миллиона гривен. До сентября здесь планируют обновить залы борьбы и легкой атлетики.

"В этом году планируем закончить все, чего район не видел 30 лет. Только вместе объединившись мы смогли сделать такое дело. Имеем поддержку президента Украины, имеем поддержку Кабинета министров. В этом году выделено еще 7 миллионов гривен для того, чтобы завершить все работы", – говорит председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Кроме глобальных инвестиций в спорт и образование, подчеркнула Юлия Светличная, в поддержке государства нуждаются и дети, лишенные родительской опеки. Сегодня троим подросткам губернатор вручила ключи от квартир.