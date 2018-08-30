В Харьковской области отпразднуют "Свадьбу в Малиновке" с Винником и Цибульской

В Харькове решили возобновить фестиваль обрядового и современного свадебного действа "Свадьба в Малиновке", который был основан в 2001 году, но проходил с тех пор всего 10 раз.

В этом году 8 сентября в пос. Малиновка Чугуевского района будет работать 16 локаций, где проведут выставку фотографий и гигантских венков, обучат народным ремеслам. Как женились в наших краях много лет тому назад, покажут в "Свадебном городке".

По словам организаторов, все желающие смогут связать себя узами брака на одни сутки под "Аркой влюбленных". Во время феста планируют провести и флешмоб, где гости праздника будут плести самый большой венок Слобожанщины.

Съедутся в Малиновку артисты из Армении, Грузии, Греции и Беларуси. А в списке звездных гостей праздника — Ольга Цибульская и Олег Винник.

Напомним, в Батурине прошел крупный фестиваль с участие знаменитых украинских артистов – "Батурин. Ренесанс Незалежності". Зрители начали собираться задолго до концерта, а уже во время самого шоу присутствующих было больше 10 тысяч людей.

Также мы писали, что в прошлые выходные в Киеве на территории "Арт-завода Платформа" прошел уже третий по счету фестиваль Charity Weekend. Напомним, его основательницей и идейной вдохновительницей является телеведущая Маша Ефросинина, и каждый год она приглашает к участию в фесте все новых и новых звезд. Так, за музыкальное настроение гостей на фестивале в этот раз отвечали певицы Michelle Andrade, Tayanna и NK (Настя Каменских), а главным хедлайнером стал Monatik.