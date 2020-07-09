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Пассажиры без масок задержали на час поезд в Харьковской области

9 июля, 14:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пассажиры не реагировали на замечания железнодорожников

Из-за пассажиров-нарушителей масочного режима в Харьковской области почти на час задержался в дороге пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков.

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Пассажиров-нарушителей обнаружили во время посадки в поезд на станции "Дергачи". На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Проводники вызвали на место полицию.

"Правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей, но из-за этого пострадали другие пассажиры, поскольку поезд простоял на станции "Дергачи" 51 минуту, а на конечную станцию ​​"Харьков-Пассажирский" прибыл с задержкой в ​​49 минут", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Сейчас Харьковская область входит в перечень областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по коронавирусу, и призвала пассажиров соблюдать карантин.

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Также ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал кому и какие "светят" штрафы за отсутствие маски.

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Напомним, в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Инцидент произошел между станциями "Холодная гора" и "Южный вокзал".

Видео: facebook.com/kharkivbrutal

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Укрзализныця поезда карантин харьковская область пассажиры

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