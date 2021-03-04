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В Харьковской области пенсионер заставлял бездомных работать на себя

4 марта, 15:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Также мужчина привлек их к незаконной вырубке леса

В Харьковской области задержали пенсионера, который вербовал бездомных для принудительного труда.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 62-летний мужчина арендовал дом в селе Чернещина Краснокутского района. Он подыскал бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, поселил их в домовладении и эксплуатировал для принудительного труда на территории Харьковской области.

Пенсионер давил на них психологически и влиял физически, а также привлекал к строительным и различным хозяйственным работам, в частности к незаконной вырубке леса на территории Богодуховского района.

Сам пенсионер выполнял функции надзирателя. Он следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и тому подобное.

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"3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин", — рассказали в полиции.

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Также правоохранители изъяли черновые записи о полученных злоумышленником доходах за эксплуатацию лиц, черновые записи выхода их на работу и учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки.

Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных.

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Сейчас решается вопрос об уведомлении 62-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом разоблачили рабовладельцев, которые держали людей в страшных условиях.

Также напомним, в Херсонской области освободили из трудового рабства 13 человек.

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