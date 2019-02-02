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В Харьковской области первый приход Московского патриархата перешел в ПЦУ

Сегодня, 00:58

Популярность Православной церкви Украины растет

Фото: Ольга Львова/Facebook
Фото: Ольга Львова/Facebook.
В Харьковской области первый приход Московского патриархата перешел в ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4cd/192/5c54cd19248f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4cd/192/5c54cd19248f0.jpg Харьков Популярность Православной церкви Украины растет

В Харьковской области первая религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла к Православной церкви Украины.

Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщил председатель Богодуховской районной государственной администрации Владимир Шаров.

"По инициативе верующих религиозная община Дмитровского сельского совета первой в районе приняла решение о переходе из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата к поместной Православной церкви Украины", – написал он на своей странице в Facebook.

Шаров также отметил, что "каждая община Богодуховщины, которая решит перейти к Поместной церкви, будет защищена". 

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Как сообщила на своей странице в Facebook депутат Харьковского облсовета Ольга Львова, которая присутствовала на первом богослужении вновь созданного прихода, Дмитриевская религиозная община сделала переход в поместную Православную Церковь "по благословению епископа Митрофана".

Она отметила, что богослужение провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Теперь четко определено, что религиозная община принимает новых или исключает действующих членов общины на свое усмотрение, как это установлено ее внутренним уставом. Решение же об изменении подчиненности общины (например, переход из Московского патриархата в ПЦУ) принимается общим собранием этой религиозной общины.

Напомним, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

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Тег община, харьковская областть, ПЦУ, приход

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