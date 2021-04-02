В Харьковской области пес две недели дрейфовал на тонком льду: как спасали собаку (видео)

В Харьковской области волонтеры спасли собаку, которая две недели дрейфовала на тонком льду посреди водохранилища. Для спасения животного развернули целую спецоперацию с моторной лодкой и дайвером.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Волонтеры строили мосты, пытались поймать животное сачком. Сначала испуганный пес совсем не хотел спасаться. Каждый раз, когда людям удавалось приблизиться к нему, убегал еще дальше.

Видео: Сегодня

Несколько дней зоозащитники возвращались домой ни с чем. Наконец, когда лед стал совсем ломким, собаку удалось затащить в лодку.

Сейчас Эмма, так назвали счастливицу, отходит от пережитого дома в одной из волонтерок. После реабилитации ей будут искать новую семью.

"Мы приезжаем в первый день, начинаем ее подкармливать. Она четко идет и слушает: лед под ней трескается или не трескается. Если трескается — она останавливается: еда едой, но я туда не пойду", – сказал спасатель Владимир Голубничий.

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Тогда собака залезла в камыши, куда на лодке уже не подплыть. Подводный охотник Александр Чернобай спрыгнул с лодки, зашел 3-4 метра в камыш, достал собачку и передал в лодку.

Напомним, в Харьковской области провалился под лед 15-летний мальчик, который спасал собаку.

Кроме того, в Киеве спасли мужчину и собаку, которые находились на льду далеко от берега.

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