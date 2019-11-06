В Харьковской области пес покусал старушку: женщина умерла

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Под Чугуевом в Харьковской области пенсионерку покусала собака. Женщина умерла в больнице.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что 71-летняя старушка попала в больницу 5 ноября – она была полностью искусана. Выяснилось, что на женщину набросилась ее собственная собака. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась в больнице.

Напомним, ранее в супермаркете в Киеве пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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