В Харьковской области планируют масштабный ремонт дорог

Затягивать с ремонтом не получится, состояние трасс на контроле у губернатора

Вместо затратного и бесполезного ямочного ремонта капитальный. Свыше 200 километров дорог государственного назначения планируют отремонтировать в Харьковской области.

Ямы шириной в полдороги, кое-где вместо асфальта только щебень. Так сегодня выглядит траса в сторону Змиева.

Как только позволит погода, дорожники обещают приступить к ремонту этой трассы. И еще нескольких в направлении Сум, Сватово и Донецкой области. Всего – больше 200-т километров.

Затягивать с ремонтом не получится, состояние трасс на контроле у губернатора.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в Украине в 2017 году было отремонтировано и построено 2177 км дорог.

Глава правительства подчеркнул, что в 2018 году на объекты транспортной инфраструктуры – в частности, на авто-и железные дороги, на порты и аэропорты, – будет направлено почти 90 млрд грн.

Ранее Гройсман напомнил о правительственной программе "500-500-1000": это план строительства пятисот кольцевых развязок, пятисот островков безопасности, а также тысячи наземных пешеходных переходов на дорогах Украины.

В свою очередь, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках программы развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы планирует соединить все региональные центры страны качественными дорогами.