В Харьковской области почтили память жертв Голодомора

В Харьковской области зажигали свечи и несли цветы к мемориальному комплексу жертвам Голодомора, расположенный на границе города и области, в память о том, как людей не пускали пересекать эту границу в поисках пищи.

Почтить память погибших в Харьков прибыл лидер "Народного фронта", экс-премьер Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Приспешники этого советского режима сегодня ведут дискуссию о героизации Сталина и других преступников, чьи подписи стоят под указами и решениями советской большевистской власти в Москве об уничтожении украинской нации. История еще не поставила точку в этом вопросе. Все должны быть установлены, осуждены, как за преступления Голодомора, так и за преступления против Украины сегодня", – заявил Арсений Яценюк.

"И у нас за спиной нынешняя Россия, которая не признает Голодомор. И по украинским землям Белгородской области и части Курской стоят кресты, на них написано – жертвам коллективизации, стыдливо", – сказал глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, что в Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по различным подсчетам от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.