В Харьковской области подростки избили мужчину: пострадавший в коме

В Харьковской области двое подростков жестоко избили 55-летнего мужчину, который от полученных травм впал в кому.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в Зачепиловском районе, когда двое 16-летних парней в подъезде дома поссорились с потерпевшим, после чего нанесли ему серию ударов руками и ногами.

В момент драки оба подростка были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в Красноградскую районную больницу.

Было открыто уголовное производство по статье "нанесение тяжких телесных повреждений". Подросткам объявили о подозрении и задержали. Сейчас решается вопрос об избрании парням меры пресечения. В случае, если их вина будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы. Как выяснили стражи порядка, двое 12-летних школьников нанесли пострадавшему серьезные травмы, от которых тот позже скончался.

Ранее в Днепре мужчина без определенного места жительства, обследуя мусорник, обнаружил в нем гранатомет. Сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Калиновой, поступило на пульт дежурного полиции.

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