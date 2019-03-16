В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину
От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте
В Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил сидевшего на рельсах мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Трагедия произошла вечером 15 марта на перегоне Балаклея – Савинцы. Как выяснилось, в тот вечер двое нетрезвых мужчин сидели на рельсах. Во время разговора они не обратили внимания на то, что приближается грузовой поезд сообщением Лиман – Основа. Один из мужчин успел отскочить, а второй попал под колеса состава. От полученных травм 55-летний житель Балаклеи скончался на месте.
Как отметили в полиции, машинист поезда применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Движение поездов из-за аварии останавливалось на 3 часа.
"По данному факту следователем следственного управления ГУНП в Харкивськиой области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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