Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 15:40

От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cf9/581/5c8cf95814d98.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cf9/581/5c8cf95814d98.jpeg Харьков От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте

В Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил сидевшего на рельсах мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Трагедия произошла вечером 15 марта на перегоне Балаклея – Савинцы. Как выяснилось, в тот вечер двое нетрезвых мужчин сидели на рельсах. Во время разговора они не обратили внимания на то, что приближается грузовой поезд сообщением Лиман – Основа. Один из мужчин успел отскочить, а второй попал под колеса состава. От полученных травм 55-летний житель Балаклеи скончался на месте.

Как отметили в полиции, машинист поезда применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Движение поездов из-за аварии останавливалось на 3 часа.

"По данному факту следователем следственного управления ГУНП в Харкивськиой области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег поезд, мужчина, харьковская область, рельсы, наезд, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области поезд насмерть сбил мужчину

14 марта, 10:48

53-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте

Выбежала на рельсы: в Харькове поезд насмерть сбил юную девушку

14 марта, 00:45

Из-за смертельного происшествия движение поездов остановили приблизительно на два часа

В Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову

12 марта, 00:24

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте

В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

10 марта, 16:06

45-летняя женщина погибла, сбитая товарным поездом

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Документалка про менструацию получила Оскар

Малыш уснул, но рядом была собака

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Ефим Шифрин возмущен новостью о замужестве Натальи Фатеевой
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Не стало голоса, которым говорили с россиянами звезды Голливуда