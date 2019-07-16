В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Пешеход перебегал железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал машиниста

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области электропоезд сообщением "Киев-Харьков" сбил мужчину. От полученных травм он скончался, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Трагедия произошла вчера в 21:45 недалеко от железнодорожной станции "Коломак". Как выяснилось, мужчина перебегал путь перед поездом и не отреагировал на сигнал машиниста. Погибший пешеход оказался 29-летним жителем села Шелестово Коломакского района. Его тело уже направили в морг.

Фото: ГУНП в Харьковской области

"Информация внесена в журнал единого учета. Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Также мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия.

Кроме того, недавно во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути.

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