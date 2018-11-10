В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не успел

Поезд "Кривой Рог – Москва" насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах на железнодорожной станции "Цуповка" в поселке Казачья Лопань Харьковской области.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось – от полученных травм мужчина погиб на месте, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Копы выяснили личность погибшего – им оказался 28-летний житель Дергачевского района Харьковской области. Из-за происшествия движение транспорта было задержано на один час.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Напомним, ранее пьяная компания в Киеве отдыхала и выпивала на рельсах. В результате быстро едущий поезд "Интерсити" смертельно травмировал мужчину.

А в Киевской области поздним вечером поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. Парень шел по рельсам и разговаривал по телефону. Когда он увидел поезд, то перебежал на соседнюю колею, однако там навстречу двигался еще один поезд, который и сбил человека.