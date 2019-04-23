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В Харьковской области поезд насмерть сбил пенсионера

Сегодня, 13:38

От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.

В Харьковской области локомотив электропоезда насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

Трагедия произошла вечером 22 апреля недалеко от железнодорожной станции Подлиман в Боровском районе. По словам машиниста, он заметил мужчину с велосипедом, который переходил пути в неустановленном месте, и немедленно начал подавать звуковой сигнал. Также машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм 66-летний житель села Подлиман погиб на месте.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, ранее украинские правоохранители во Львове спасли уснувшего на железнодорожных рельсах после новогоднего корпоратива нетрезвого 39-летнего мужчину.                  

Также мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег Харьков, поезд, мужчина, харьковская область, локомотив, погибший

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