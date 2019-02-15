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В Харьковской области поезд протаранил легковушку: есть погибший

Сегодня, 14:40

От полученных травм 74-летний мужчина скончался на месте ДТП

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области поезд протаранил легковушку: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ac/ec9/5c66acec91575.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ac/ec9/5c66acec91575.jpg Харьков От полученных травм 74-летний мужчина скончался на месте ДТП

В Харьковской области столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. В результате аварии погиб пожилой водитель легковушки, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Жуткое ДТП произошло сегодня утром на железнодорожном переезде в поселке Буды Харьковского района. По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не остановился на запрещающий сигнал светофора, после чего легковушка и столкнулась с электропоездом. В результате аварии погиб 74-летний водитель автомобиля. Мужчина скончался на месте ДТП.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Полтавской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель авто погиб.

Также мы писали, что на трассе Харьков-Волчанск на железнодорожном переезде поезд "Купянск-Узловой-Волчанск" врезался в зерновоз MAN. В ДТП пострадал 35-летний водитель авто.

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Тег ДТП, поезд, харьковская область, столкновение, легковушка, погибший

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