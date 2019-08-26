В Харьковской области поезд сбил насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

В Харьковской области поезд наехал на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Как сообщается, трагедия произошла 25 августа около 2:30 возле села Артемовка Харьковского района.
Отмечается, что пригородный электропоезд сообщением Харьков – Беляевка допустил наезд на мужчину в возрасте около 40-45 лет. Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" (ч. 3 ст. 276 УКУ).
Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Харьковской области поезд сбил насмерть пенсионерку.
А в конце июля под Винницей поезд насмерть сбил пенсионера.
Также трагедия произошла во Львовской области в селе Коропуж Городокского района.Там на железнодорожном перегоне Львов – Сянки при наезде поезда погибла женщина.
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