В Харьковской области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов

В Харьковской области злоумышленники пытались незаконно переместить через украинскую границу крупную партию товаров из России. Пограничники были вынуждены применить оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.
"На рассвете в районе населенного пункта Гурьев Казачок пограничный наряд заметил группу неизвестных лиц, которые осуществляли перемещение тюков с товаром из России в Украину. В то же время к месту накопления товара со стороны Украины подъехали два грузовика Mercedes и Ford", – рассказали в ГПСУ.
По словам пограничников, контрабандисты, увидев их, пытались сбежать на своих автомобилях. Маневрируя и пытаясь наехать на пограничный наряд, создали при этом угрозу жизни.
Из-за сложившейся ситуации стражи границы были вынуждены применить оружие.
На месте происшествия обнаружено более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.
Продолжается установление лиц, причастных к данному нарушению.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Харьковской области пограничники разоблачили банду контрабандистов-железнодорожников. У преступников нашли три тонны орехов и оружие.
Кроме этого, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали крупнейший в истории страны канал контрабанды текстиля. Среди задержанных оказались граждане Китая и украинцы, поставлявшие товар из Поднебесной в морские порты, обходя таможенные посты.
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