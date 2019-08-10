В Харьковской области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов

Злоумышленники пытались сбежать на своих автомобилях, когда увидели стражей границы

В Харьковской области злоумышленники пытались незаконно переместить через украинскую границу крупную партию товаров из России. Пограничники были вынуждены применить оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.

"На рассвете в районе населенного пункта Гурьев Казачок пограничный наряд заметил группу неизвестных лиц, которые осуществляли перемещение тюков с товаром из России в Украину. В то же время к месту накопления товара со стороны Украины подъехали два грузовика Mercedes и Ford", – рассказали в ГПСУ.

По словам пограничников, контрабандисты, увидев их, пытались сбежать на своих автомобилях. Маневрируя и пытаясь наехать на пограничный наряд, создали при этом угрозу жизни.

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Из-за сложившейся ситуации стражи границы были вынуждены применить оружие.

На месте происшествия обнаружено более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.

Продолжается установление лиц, причастных к данному нарушению.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харьковской области пограничники разоблачили банду контрабандистов-железнодорожников. У преступников нашли три тонны орехов и оружие.

Кроме этого, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали крупнейший в истории страны канал контрабанды текстиля. Среди задержанных оказались граждане Китая и украинцы, поставлявшие товар из Поднебесной в морские порты, обходя таможенные посты.

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