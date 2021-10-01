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В Харьковской области полицейские заставили мужчину взять в долг, чтобы дать им взятку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 октября, 11:13
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Теперь полицейские могут лишиться свободы на 10 лет
Полицейским объявили о подозрении / Коллаж "Сегодня"
Полицейским объявили о подозрении / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области двое полицейских на автостанции требовали взятку от мужчины, который ехал с России в Киев. Им уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Что случилось

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Полицейские угрожали, что задержат мужчину, а также привлекут к административной ответственности за нарушения правил карантина, незаконное пересечение границы Украины и нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории Украины (ст. Ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУоАП).

Чтобы не быть наказанным, мужчина отдал им 200 евро и 5 тысяч гривен, которые он взял в долг у своего знакомого.

Наказание для взяточников

Полицейским уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Если доведут их виновность, то полицейские могут лишиться свободы на десять лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее мы писали:

  • Чиновники организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы взяток колебались от 3 до 50 тыс. долларов США за место в зависимости от района расположения.
  • Киеве задержали двух полицейских Прилуцкого РВП ГУ ЧП в Черниговской области, которые вымогали деньги у пьяных водителей. Копы, угрожая штрафами и лишением прав, требовали от 300 до 500 долларов США.
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