В Харьковской области полицейские заставили мужчину взять в долг, чтобы дать им взятку

Теперь полицейские могут лишиться свободы на 10 лет

Полицейским объявили о подозрении / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области двое полицейских на автостанции требовали взятку от мужчины, который ехал с России в Киев. Им уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Что случилось

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Полицейские угрожали, что задержат мужчину, а также привлекут к административной ответственности за нарушения правил карантина, незаконное пересечение границы Украины и нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории Украины (ст. Ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУоАП).



Чтобы не быть наказанным, мужчина отдал им 200 евро и 5 тысяч гривен, которые он взял в долг у своего знакомого.

Наказание для взяточников

Полицейским уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Если доведут их виновность, то полицейские могут лишиться свободы на десять лет с лишением права занимать определенные должности.

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