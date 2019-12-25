В Харьковской области полицейский продавал служебную информацию: заказчик был из России

Фото: Военная прокуратура Центрального региона

Правоохранители задержали следователя Нацполиции в Харьковской области за незаконное копирование и продажу служебной информации. Вероятно, он сбывал ее "покупателю" из России. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В частности, злоумышленник сбывал информацию о лицах, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме "Риск" ИТС АПК "Гарт-1", в базе данных "Аркан", "Армор" и др.

24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года полицейский получил деньги за свои "услуги" – в целом 16 350 гривен.

"Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации, вероятно, за распространение информации с ограниченным доступом. 24 декабря 2019 года задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1 300 гривен, после чего был задержан", — сообщили в военной прокуратуре.

Сейчас прокуроры и следователи проводят обыски, устанавливают других должностных лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию , полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

Кроме того, прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту.

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