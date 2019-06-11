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В Харьковской области полиция разыскала пропавших детей: ночевали в заброшенном здании

11 июня, 16:25

14-летняя девочка и 12-летний мальчик уходили из дома неоднократно

Фото: Нацполиция

Полицейские Харьковской области, где сегодня собака сильно покусала пятилетнюю девочку, вернули домой пропавших подростков – брата и сестру. Дети ушли из дома 9 июня вечером и не вернулись. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"В результате принятых мер полицейские нашли беглецов в родном селе и вернули их домой. Установлено, что дети прятались по ставкам, а ночевали в заброшенном здании", – сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что никаких противоправных действий в отношении 14-летней девушки и 12-летнего парня совершено не было.

Мать подростков – 36-летняя жительница села Староверовка – сообщила правоохранителям, что дети ушли из дома 9 июня вечером и не вернулись.

Полиция установила, что семья является неблагополучной: несовершеннолетние ранее неоднократно покидали дом и состояли на учете службы по делам детей Нововодолажского райгосадминистрации.

По данным полиции, мать подростков привлекли к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Напомним, по статистике прошлого года, из 11305 пропавших детей 10 071 были найдены в течение суток, то есть около 90%.

Как отмечает "Служба розыска детей", наиболее распространенные причины ухода детей из дома следующие:

  • проблемы дома (81,82%);
  • насилие или эксплуатация (68,18%);
  • проблемы в школе (54,55%);
  • желание приключений (27,27%);
  • проблемы ментального здоровья (27,27%);
  • намерение совершить суицид (9,09%).

По статистике Missing Children Europe, в 42% случаях пропавших детей находит полиция, в 30% – находятся сами.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.

А немногим ранее в Харькове малолетние хулиганы устроили погром в парке. Так, ребята срывали светильники в переходе подземки, бегали по перилам эскалатора и ездили между вагонами метро и буквально выкорчевали в сквере несколько скамеек. Интернет пользователи сразу же откликнулись шквалом негативных комментариев.


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Тег дети, полиция, харьковская область, пропавшие дети

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Сегодня

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