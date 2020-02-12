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В Харьковской области после ОРВИ умер ребенок: врач не увидела опасных симптомов

12 февраля, 09:38

12-летний мальчик скончался от пневмонии

В селе Черкасская Лозовая Харьковской области 12-летний школьник умер от пневмонии. Врач неправильно поставила диагноз ребенку, сообщает "Город Х".

"В воскресенье мальчику резко стало плохо. Ему вызвали "скорую". Госпитализировали его или нет, не знаю. Но факт в том, что ребенок умер от пневмонии, которую лечащий врач не смог вовремя диагностировать", – рассказала местная жительница.

В местной облгосадминистрации факт смерти школьника подтвердили.

"Ребенок умер 9 февраля. Прибывшая на место "скорая" лишь зафиксировала факт смерти мальчика. На данный момент говорить о причине смерти не можем, так как еще нет официального заключения судмедэкспертизы", - рассказали в пресс-службе ХОГА.

По данным издания, родители мальчика несколько дней до трагедии обращались к врачу. Тогда симптомы мальчика медика не напугали.

"У ребенка был насморк, ОРВИ – ничего такого, что вызывало бы опасения. Через несколько дней у мальчика резко поднялась температура и он умер. Семья нормальная, ребенок без каких-либо хронических болезней", – отметил собеседник издания.

Ранее мы писали, что в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Подробнее о гриппе в столице смотрите в сюжете:

Кроме того, на карантин закрывались школы в Запорожской области, Одессе, Николаеве, Ровенской, Сумской областях.

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Харьков умер ребенок ОРВИ врач пневмония харьковская область

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