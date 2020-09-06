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В Харьковской области потушили масштабный лесной пожар

6 сентября, 18:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели и спецтехника остаются на месте

Пожарные ликвидировали возгорание в лесном массиве Харьковской области, которое началось еще 2 сентября вблизи села Воробьевка Двуречанского района. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пока на месте остается 46 человек личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

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Как известно, 2 сентября в Харьковской области пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. К борьбе с огнем привлекли авиацию, а также спасателей и технику из Харькова и Чугуева.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер рассказал, что в результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел. По его словам, жертв нет, а количество пострадавших выясняется. Жителям сел, которые пострадали от лесного пожара, обещают выплатить до 300 тысяч гривен компенсации. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, от огня пострадали 22 домовладения и 33 человека.

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харьковская область пожар лесные пожары
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