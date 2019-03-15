В Харьковской области пожар уничтожил жилой дом: погибла пожилая женщина

Пламя охватило 100 "квадратов" жилого дома

Фото: Pixabay

В Харьковской области пожар уничтожил жилой дом: погибла пожилая женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg 2019-03-15T10:22:00+02:00 Харьков Пламя охватило 100 «квадратов» жилого дома

В Харьковской области в частном жилом доме произошел масштабный пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Жуткий пожар произошел вечером 14 марта в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань Дергачевского района. Когда на место прибыли спасатели, пламя почти полностью охватило дом площадью 100 квадратных метров: горела крыша и деревянные конструкции перекрытия здания.

"Во время тушения пожара спасатели обнаружили на кухне тело погибшей хозяйки дома, 1934 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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