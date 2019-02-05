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В Харьковской области пожар в жилом доме унес жизни двоих мужчин  

Сегодня, 11:03

Тела погибших обнаружили спасатели

Фото: ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГСЧС в Харьковской области.
В Харьковской области пожар в жилом доме унес жизни двоих мужчин   //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94d/326/5c594d32624df.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94d/326/5c594d32624df.png Харьков Тела погибших обнаружили спасатели

В Чугуеве Харьковской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двоих мужчин, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел в частном одноэтажном доме на улице Кременецкая. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 15 "квадратов".

"Во время ликвидации пожара было найдено обгоревшие тела двоих погибших мужчин. Один погибший – это владелец дома, мужчина 1967 года, личность и возраст второго погибшего устанавливаются", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. Всего с начала года погибло чуть более 300 человек, пострадало 150 и почти 200 было спасено.

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Тег пожар, погибшие, харьковская область, тела, ГСЧС

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