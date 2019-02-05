В Харьковской области пожар в жилом доме унес жизни двоих мужчин

Тела погибших обнаружили спасатели

Фото: ГСЧС в Харьковской области.

В Харьковской области пожар в жилом доме унес жизни двоих мужчин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94d/326/5c594d32624df.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94d/326/5c594d32624df.png 2019-02-05T11:03:00+02:00 Харьков Тела погибших обнаружили спасатели

В Чугуеве Харьковской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двоих мужчин, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел в частном одноэтажном доме на улице Кременецкая. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 15 "квадратов".

"Во время ликвидации пожара было найдено обгоревшие тела двоих погибших мужчин. Один погибший – это владелец дома, мужчина 1967 года, личность и возраст второго погибшего устанавливаются", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. Всего с начала года погибло чуть более 300 человек, пострадало 150 и почти 200 было спасено.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области пожар в жилом доме унес жизни двоих мужчин ". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...