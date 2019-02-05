В Харьковской области пожар в жилом доме унес жизни двоих мужчин
Тела погибших обнаружили спасатели
В Чугуеве Харьковской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двоих мужчин, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар произошел в частном одноэтажном доме на улице Кременецкая. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 15 "квадратов".
"Во время ликвидации пожара было найдено обгоревшие тела двоих погибших мужчин. Один погибший – это владелец дома, мужчина 1967 года, личность и возраст второго погибшего устанавливаются", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. Всего с начала года погибло чуть более 300 человек, пострадало 150 и почти 200 было спасено.
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