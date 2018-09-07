В Харьковской области продолжаются масштабные лесные пожары

Сегодня, 18:50

Спасатели ежедневно фиксируют в регионе около сотни пожаров


В лесах и в степях Харьковской области продолжаются масштабные пожары: спасатели фиксируют в регионе до ста пожаров в день. Сейчас в области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

За последние трое суток в области произошло около трехсот пожаров: горит сухая трава, хвоя и леса. Горячее всего сейчас в Змиевском, Нововодолажском и Красноградском районах. По словам спасателей, виноваты в этих пожарах чаще всего люди, ведь выжигание сухостоя или брошенный окурок при такой погоде огонь распространяется мгновенно.

Кроме того, в этом году август, как говорят метеорологи, самый сухой за более чем сто пятьдесят лет наблюдений.

"Такого сухого августа в Харьковской области не было с 1849 года. Тогда выпало только 0.0 мм осадков – как и в этом году. Подразделения чрезвычайников переведены на усиленный режим несения службы. Потому что в ближайшую неделю погода не изменится", – отметила Евгения Ляшенко, заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра.

Напомним, в конце августа на свалке под Балаклеей произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал. К вечеру пожарным удалось ликвидировать пожар.
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