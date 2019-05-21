В Харьковской области произошла авария на коллекторе, есть жертвы

В канализационном коллекторе произошел выброс газов

Фото: Нацполиция

В г.Купянск Харьковской области во время ликвидации аварийной ситуации на коллекторе по ул.Садовая произошел несчастный случай, в результате которого 1 рабочий погиб и двое пострадали.

Как рассказал заместитель городского головы Купянска Андрей Козуб, инцидент произошел во вторник около 15:57.

"Один человек погиб, двое сейчас в реанимации", – сказал Козуб.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что полиция проводит проверку по факту несчастного случая во время ремонтных работ на коллекторе в Купянске.

"Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двух работников (38 и 53 лет) в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе", - сообщает во вторник вечером пресс-служба областного главка полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Харькове почти год ремонтируют коллектор: горожане задыхаются от вони и ночуют у соседей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице на улице Борщаговской завершили масштабную реконструкцию водовода и канализации. Работы проводились от пер. Кузнечного до Воздухофлотского моста. Там проложили водовод диаметром 500 мм и длиной 2356.5 м. Также провели санацию канализационного коллектора диаметром 1500-2000 мм и длиной 1291,3 м.

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