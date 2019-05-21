Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области произошла авария на коллекторе, есть жертвы

21 мая, 22:25

В канализационном коллекторе произошел выброс газов

Фото: Нацполиция

В г.Купянск Харьковской области во время ликвидации аварийной ситуации на коллекторе по ул.Садовая произошел несчастный случай, в результате которого 1 рабочий погиб и двое пострадали.

Как рассказал заместитель городского головы Купянска Андрей Козуб, инцидент произошел во вторник около 15:57.

"Один человек погиб, двое сейчас в реанимации", – сказал Козуб.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что полиция проводит проверку по факту несчастного случая во время ремонтных работ на коллекторе в Купянске.

"Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двух работников (38 и 53 лет) в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе", - сообщает во вторник вечером пресс-служба областного главка полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Харькове почти год ремонтируют коллектор: горожане задыхаются от вони и ночуют у соседей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице на улице Борщаговской завершили масштабную реконструкцию водовода и канализации. Работы проводились от пер. Кузнечного до Воздухофлотского моста. Там проложили водовод диаметром 500 мм и длиной 2356.5 м. Также провели санацию канализационного коллектора диаметром 1500-2000 мм и длиной 1291,3 м.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, жертвы, харьковская область, несчастный случай, коллектор

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области произошла авария на коллекторе, есть жертвы". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Бердянска боятся повторения аварии с канализационным коллектором

11 мая, 22:00

На капитальный ремонт разрушенного коллектора не хватает денег

В Днепре женщина просидела в коллекторе три дня: появились новые подробности инцидента

25 марта, 14:40

67-летняя женщина вышла на обеденный перерыв и не вернулась

В Днепре вспыхнул коллектор теплосети: погиб мужчина

1 марта, 12:00

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Бердянске произошел очередной обвал на коллекторе

20 февраля, 12:27

На месте прорыва образовались огромные ямы

В Мариуполе из-за прорыва коллектора возникло целое "озеро"

12 февраля, 18:47

Прорыв канализации произошел недалеко от городской свалки

После аварии на водопроводе в Бердянске проверят все коллекторы Запорожья

5 февраля, 17:27

Мэр Запорожья распорядился провести внеочередную проверку коллекторов города

7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Под дворцом Нерона в Риме нашли потайную комнату

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Ученые доказали способность кошек к лечению

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Назван самый полезный суп

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь