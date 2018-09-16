В Харьковской области произошла массовая драка: пострадали шесть человек

Сегодня, 16:06

На людей напали неизвестные в масках и с битами

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Чугуеве Харьковской области неизвестные в масках и с битами избили шестерых человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября: в местный отдел  полиции поступило три заявления от пострадавших о получении повреждений во время драки. Пострадавших госпитализировали в больницу. Кроме того, сегодня в 1:00 в службу "103" поступил вызов о том, что в Чугуеве в районе автовокзала избили молодого парня. По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах с бейсбольными битами и жестоко его избили. Свидетели нападения сразу вызвали "скорую помощь". В общем, в результате драки за медицинской помощью обратилось в целом шесть граждан.

На данный момент следователи внесли сведения по данному факту в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство) УК. Полицейские устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Не так давно в Мариуполе группа молодых людей в балаклавах напала на участников арт-платформы.

А в Одессе сотрудники ночного клуба напали на иностранца.
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Источник:

УНИАН

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