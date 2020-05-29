В Харьковской области произошло "военное" ДТП

В аварии пострадали четыре человека, трое мужчин и женщина

В Харьковской области, на трассе в направлении Купянска, произошла авария с участием военного грузовика – ЗиЛ с прицепом врезался в опору моста.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, среди них трое военных, сообщил спикер Минобороны в области Дмитрий Чалый, сообщает "Суспільне".

"Был факт ДТП, автомобиль съехал с дороги, врезался в опору. Трое военных получили травмы, но состояние их удовлетворительное", — сказав Чалий.

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Позже стало известно, что в селе Грушевка столкнулись два грузовика – "Урал" и "ЗиЛ", а травмы получили 24-летний водитель "Урала", 31-летний водитель "ЗиЛа", а также двое пассажиров "ЗиЛа" – 30-летний мужчина и 21-летняя девушка.

Их доставили в районную больницу с травмами разной степени тяжести. Также выяснилось, что авария произошла около 4:40 часов утра 29 мая.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность одного из грузовиков, из-за которой водитель не справился с управлением и врезался в опору.

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