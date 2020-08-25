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В Харьковской области пронесся песчаный смерч (видео)

25 августа, 04:34

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Стихия напугала очевидцев

В Харьковской области заметили необычное для этого региона природное явление – песчаный смерч.

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Стихию сняли на видео в Изюме очевидцы и опубликовали ролик в Telegram-канале "Труха".

Видео: ТРУХА, Telegram

"В Изюме наблюдается необычное явление: торнадо из песка. 2020, может хватит уже?!"говорится в подписи под видео.

Напомним, не так давно жители Запорожья заметили, как по городу кружил небольшой смерч. Воронка пронеслась у предприятия, затягивая в себя пыль и мелкий мусор. Она достигла высоты несколько метров.

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А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

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Также ранее мы сообщали, что над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube. Необычное природное явление заметили жители Приморского.

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видео харьковская область Украина смерч изюм торнадо
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